Noi detalii despre eleva din Capitala disparuta - un calugar i-ar fi luat biletul de tren

Iulia Ionescu, eleva de 15 ani din Bucuresti, disparuta miercuri, ar fi fost insotita de un barbat in straie monahale, care i-a cumparat si biletul de tren spre Capitala. De asemenea, sambata, fata si-ar fi sunat mama, careia i-a cerut iertare si i-a spus ca se intoarce din pelerinaj.

Eleva disparuta din Bucuresti a fost gasita

Potrivit realitatea.net, Cornel Grigoriciuc, seful trenului international Moscova - Bucuresti, in care a fost gasita Iulia Ionescu, a declarat ca adolescenta era initial imbracata in straie calugaresti. De asemenea, Grigoriciuc spune ca fata a fost insotita la gara de un barbat imbracat in haine monahale.

Tanara avea bilet pe ruta Suceava - Bucuresti, dar nu si-l cumparase singura. Florin Catana, seful Politiei TF Suceava, sustine ca cel care i-a cumparat biletul de tren a fost barbatul in straie monahale care a insotit-o.

Cu toate acestea, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Constantin Stoica, a declarat pentru Mediafax ca Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor infirma informatia potrivit careia fata ar fi fost la vreo manastire din judetul Suceava.

Potrivit reprezentantului patriarhie, politistii din Suceava ar fi verificat toate manastirile si chiar bisericile din Suceava, fara sa o gaseasca pe adolescenta.

Sursele din CFR mai sustin ca initial, fata era imbracata in straie monahale, dupa care s-a shimbat in haine civile - pantaloni si o jacheta neagra si s-a urcat in tren.

Conform unor surse, citate de libertatea.ro tanara si-ar fi sunat mama in cursul zilei de sambata, plangand, si a rugat-o s-o ierte. Ea i-ar mai fi spus mamei ca se intoarce acasa din pelerinaj.

Si descoperirea tinerei este marcata de contradictii. In timp ce reprezentantii CFR spun ca eleva a fost identificata de un lucrator al CFR, seful Politiei Romane, Petre Toba, Toba a infirmat faptul ca fata ar fi fost gasita de un sef de tren, asa cum anuntase anterior CFR Calatori.

Acesta a precizat, intr-o conferinta de presa tinuta alaturi de mai multi reprezentanti ai Politiei, ca in urma actiunilor desfasurate in cadrul centrului de comanda organizat de vicepremierul Gabriel Oprea si cu ajutorul sprijinului oferit de SRI, fata a fost localizata la Suceava.

Seful politiei romane contrazice CFR