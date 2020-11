Noi detalii despre femeia ucisa si incendiata in Giurgiu. Criminolog: "Daca ar fi fost luata la ocazie, de ce s-ar mai fi chinuit cu geamantanul?"

Ce spune un criminolog

Femeia ar fi fost divortata, avea un copil in varsta de opt ani si era angajata, potrivit procurorului de caz. Cu toate acestea, nimeni nu a dat-o disparuta in cele sapte zile in care a lipsit de acasa si pana anchetatorii au reusit sa o identifice.Identitatea femeii a fost descoperita in baza de date a Politiei Romane, unde se afla datele tuturor celor implicati in dosarele penale. Acolo politistii au gasit amprentele acestei femei. Anchetatorii au oferit si o fotografie cu victima, care se numea Mihaela Sabina Mircea.Pana acum au fost audiati soferii care au trecut pe drumul unde femeia a fost incendiata. Oamenii legii au vrut sa verifice si daca au existat cumva camere de bord care sa fi surprins momentul incendiului, relateaza Digi 24. Anchetatorii nu ofera mai multe detalii din ancheta pentru ca autorul sau autorii se afla inca in libertate. Sunt luate insa mai multe ipoteze in calcul, inclusiv faptul ca femeia ar fi fost luata "la ocazie" pentru oferirea de servicii sexuale.Dan Antonescu, criminolog, spune insa ca totul indica o legatura apropiata intre victima si autor si este incredintat ca nu va mai trece mult timp si asasinul va fi identificat si el."Partea cea mai grea, obositoare, a anchetei a trecut, adica identificarea victimei, si acum se merge concentrat pe autor. Locul unde a fost comisa crima este in stricta legatura cu autorul, motiv pentru care autorul a fost obligat sa transporte acel cadavru din locuinta respectiva, fie a lui, fie a unui apropiat, fie un garaj, fie un loc de munca, oricum, ceva, un loc, pe care pe el l-ar fi incriminat daca victima ar fi fost gasita acolo sau chiar si in locuinta victimei, pentru ca inseamna ca era un obisnuit al victimei si firesc ar fi intrat in vizorul anchetatorilor, daca ea ar fi fost gasita in locuinta ei", a explicat Dan Antonescu la Digi24.Intrebat despre ipoteza ca femeia sa fi fost luata "la ocazie", criminologul este sceptic."De ce s-ar fi mai chinuit sa o puna intr-un geamantan, de ce sa-i dea foc, daca ei nu aveau nicio legatura, daca n-au interactionat pana atunci niciodata? Putea sa o arunce pe camp oriunde si si-ar fi vazut de drum mai departe, nu se mai incurca cu geamantane, cu foc. De ce sa faca asta? Incercam totusi sa gasim o logica intr-o fapta ilogica. Autorul a incendiat victima si nu i-a lasat niciun fel de obiecte, fie de valoare, fie de vestimentatie, care sa ajute la identificarea ei, era interesat ca ea sa nu fie identificata, pentru ca e clar ca face parte din cercul relational al victimei si ar fi intrat in vizorul anchetatorilor", a aratat Dan Antonescu.