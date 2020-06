Noua barbati au fost retinuti in cazul interlopilor care s-au batut cu bate in mijlocul unei intersectii din Craiova

Scandalul

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul Politiei municipiului Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, in cartierul Craiovita Noua, a avut loc o altercatie intre mai multe persoane. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au identificat o parte din persoanele implicate in altercatie, acestea fiind duse la pentru audieri."In timpul scandalului au fost folosite obiecte contodente, fiind totodata provocate avarii la patru autoturisme, a precizat IPJ Dolj.", precizeaza politistii.Duminica dimineata, noua barbati cu varste cuprinse intre 19 si 42 de ani, din Craiova, banuiti ca ar fi fost implicati in altercatia ce a avut loc sambata. in cartierul Craiovita Noua, din Craiova, au fost retinuti pentru 24 de ore."Astfel, cercetarile au fost continuate in acest caz sub aspectul comiterii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, distrugere, amenintare, dar si tentativa la omor , de savarsirea acestei infractiuni fiind banuit un barbat de 39 de ani. 12 persoane au fost conduse de politisti la audieri, iar in continuare, politistii desfasoara activitati de cautare a altor patru persoane, care ar fi participat la altercatie si care in prezent se sustrag cercetarilor", au precizat reprezentantii IPJ Dolj.De asemenea, cei noua barbati retinuti pentru 24 de ore, urmeaza sa fie prezentati in cursul acestei zile instantei de judecata cu propunerile corespunzatoare.Cercetarile in acest caz au fost desfasurate de politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj si Politia municipiului Craiova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj.