Nu doar politistii de la circulatie sau cei de la ordine publica pot da amenzi. Ce alti politisti pot aplica sanctiuni contraventionale

Sindicatul Politistilor Europol a publicat pe site-ul organizatiei care sunt legile care impun sanctiuni din partea angajatilor MAI dar si cine poate aplica amenzi in astfel de cazuri.Astfel, daca, de exemplu, in apele teritoriale ale Marii Negre intra nave care transporta marfuri sau produse interzise pe teritoriul Romaniei, atat ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane cat si ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei deFrontiera Romane pot aplica sanctiuni. Aceasta masura este prevazuta de Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, republicata.De asemenea, pentru abateri la Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, poate aplica sanctiuni personalul abilitat din cadrul Directiei generale logistice sa exercite controlul de stat al calitatii in constructii pentru obiectivele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Mai mult, pentru abateri la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art 192, alin 2), pot aplica sanctiuni ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei de Frontiera Romane.Incalcarile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare pot fi sanctionate, conform art. 48 de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei de Frontiera Romane, ofiterii si agentii de politie din cadrul serviciilor publice comunitare si ai Directiei Generale de pasapoarted) ofiterii si agentii de politie din cadrul Directiei GeneraleConform Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor interne competent sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni contraventionale prevazute in acte normative: