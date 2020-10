Raportul Politiei: numarul accidentelor pe autostrada a scazut cu 43% vara aceasta

In perioada iunie - august 2020, politistii de la autostrazi au continuat actiunile pentru prevenirea accidentelor rutiere, fiind desfasurate zilnic activitati in scopul depistarii celor care pun in pericol siguranta circulatiei prin incalcarea normelor legale.Astfel, celor ce nu au respectat legislatia, le-au fost aplicate 15.669 de sanctiuni contraventionale, iar, ca masuri complementare, au retinut 1.154 de permise de conducere.Pentru incalcarea regimului legal de viteza, cu mai mult de 50 de km/h, au fost aplicate 974 de amenzi contraventionale, in fiecare caz, fiind retinut permisul de conducere al conducatorului auto, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru 90 de zile.Pentru conducerea sub influenta unor substante psihoactive, au fost constatate 30 de infractiuni , fiind constatate si 36 de fapte de conducere sub influenta alcoolului.De asemenea, au fost constatate 69 de fapte de conducere sub influenta bauturilor alcoolice sub limita prevazuta de lege pentru a fi infractiune (0,80 g/l alcool pur in sange), in aceste situatii fiind aplicate sanctiuni contraventionale.In urma acestor activitati, numarul accidentelor rutiere produse pe autostrazi a scazut cu 43%, al persoanelor decedate in astfel de accidente cu 47% si al ranitilor cu 46%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.