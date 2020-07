Numarul persoanelor care au trecut frontiera a scazut la jumatate in primele sase luni ale anului, comparativ cu 2019

Sute de infractiuni de contrabanda

Traficul de tigari

"Valorile de trafic inregistrate in punctele de control trecere frontiera , in prima jumatate a anului 2020, au fost de aproximativ 15 milioane treceri persoane (7.207.000 pe sensul de intrare si 7.799.000 pe sensul de iesire), aproximativ 12,5 milioane cetateni UE (dintre care 9,5 milioane cetateni romani, atat pe sensul de iesire, cat si pe cel de intrare in tara), aproximativ 2,5 milioane cetateni non-UE. In comparatie cu aceeasi perioada din 2019, cand valorile de trafic persoane inregistrate la frontierele Romaniei au fost de 30.000.000, se inregistreaza o scadere cu 50%", se arata in bilantul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.Incepand cu luna martie, o data cu instituirea starii de urgenta la nivel national ca urmare a pandemiei provocata de noul coronavirus , se observa scaderea valorilor de trafic persoane prin punctele de frontiera, minimul fiind atins in luna aprilie 2020, cu un total de intrari si iesiri de 592.000 treceri.Tot in prima jumatate a anului, valorile de trafic pentru mijloacele de transport inregistrate in punctele de control au fost de aproximativ 5.164.000 treceri, cu 34,7% mai mici comparativ cu perioada similara de anul trecut (7.910.000 mijloace de transport).In contextul scaderii traficului mijloacelor de transport, numarul automarfarelor care au tranzitat frontiera de stat a inregistrat o usoara crestere (2,7%) comparativ cu perioada similara din 2019, cand au fost aproximativ 2.236.000 de automarfare, informeaza IGPF.In ceea ce priveste numarul de acte ilegale constatate de politistii de frontiera in prima jumatate a anului 2020, bilantul IGPF contabilizeaza 7.739 fapte ilegale (3.547 infractiuni si 4.192 contraventii), cele mai multe au fost inregistrate in domeniul migratiei ilegale 3.547, urmate de braconaj, fals si uz de fals si contrabanda cu bunuri de larg consum.Cele mai multe fapte de natura penala au fost depistate la frontiera cu R. Moldova, numarul acestora reprezentand 21% din numarul de fapte penale constatate la frontiera.De asemenea, comparativ cu perioada similara 2019, se constata cresterea semnificativa a numarului de fapte penale constatate la frontiera cu Ungaria (34,7%) si la frontiera cu Serbia (19,1%).Totodata, in materie de constatare si sanctionare a faptelor contraventionale, in semestrul I 2020 s-au aplicat amenzi contraventionale unui numar de 4.192 persoane in valoare de 2.420.000 lei, cele mai multe sanctiuni contraventionale fiind aplicate la frontiera cu R. Moldova (33% din numarul total).In urma actiunilor de supraveghere si control ale frontierei de stat, politistii de frontiera au inregistrat in prima jumatate a lui 2020 o crestere de 144% a numarului persoanelor depistate actionand ilegal la frontiera fata de perioada similara a lui 2019, respectiv 2.912 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, din care 1.491 pe sensul de intrare in tara si 1.421 straini pe sensul de iesire din tara. Anul trecut, in primele sase lui, au fost depistati actionand ilegal la frontiera 1.194 cetateni straini - 660 pe sensul de intrare si 534 pe sensul de iesire, mai arata IGPF.Cel mai utilizat mod de incercare de intrare/iesire ilegala in/din Romania a fost trecerea/tentativa de trecere ilegala la frontiera verde, peste 87% dintre migranti recurgand la aceasta metoda.De asemenea, din numarul total al persoanelor implicate in migratia ilegala, cele mai multe au fost organizate in 480 de grupuri de migranti in care au fost identificati 114 traficanti.De asemenea, au fost depistate 119 persoane (cetateni romani si cetateni straini) implicate in activitati de calauzire.In primele sase luni din 2020 s-a reusit prevenirea intrarii in tara a 10.400 persoane de origine afro-asiatica.La frontiera Romaniei au fost depistate actionand ilegal (atat pe intrare, cat si pe iesire) persoane provenind din: Siria, Afganistan, Maroc, Irak, Algeria, Egipt, Turcia, Tunisia sau India.IGPF mai informeaza ca in prima jumatate a anului politistii de frontiera au fost constatat 312 infractiuni de contrabanda si frauda vamala si 22 infractiuni de natura economico - financiara, in urma carora au fost retinute in vederea confiscarii bunuri in valoare de aproximativ 60,2 milioane lei; au fost depistate 102 persoane in trecere/tentativa de trecere ilegala a frontierei (acestea nefacand obiectul migratiei ilegale) asupra carora au fost descoperite bunuri care faceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri. Marfurile de contrabanda constau in cafea, tigari, produse alimentare, produse electronice si electrocasnice, confectii, etc. In producerea acestor ilegalitati au fost implicate persoane provenind din Anglia, Bulgaria, Italia, Malta, Moldova, Olanda, Polonia, Serbia, Siria, SUA, Ucraina si Romania.Traficul ilegal cu tigari continua sa reprezinte una dintre principalele manifestari ale infractionalitatii transfrontaliere. Astfel, in perioada analizata, politistii au retinut in vederea confiscarii peste 1.000.000 de pachete de tigari, cu o valoare de peste 13.100.000 lei, aproximativ 50 kg tutun si 25 kg tutun narghilea, fiind identificate si destructurate 5 grupuri organizate (conform Legii 39/2003) in vederea savarsirii infractiunii de contrabanda cu tigari, fiind identificate 28 de persoane. Cei depistati ca au facut trafic cu tigari provin din Romania, R. Moldova, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Turcia si Serbia.In ceea ce priveste traficul de droguri si substante interzise, in primele sase luni ale anului, politistii de frontiera - independent sau in colaborare cu lucratori ai structurilor cu competente pe linia combaterii traficului ilegal de droguri si substante interzise - au depistat: 52 kg heroina, 1.267 grame canabis , 630 grame hasis, 228 grame marijuana, precum si alte stupefiante, anabolizante si medicamente psihotrope, se mai arata in bilantul IGPF.