Nunta cu 150 de persoane, sparta de politie si jandarmerie in judetul Galati. Au fost amendati atat organizatorii, cat si proprietarii restaurantului

Potrivit IPJ Galati, joi seara, in jurul orei 17:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Tecuci s-au autosesizat cu privire la faptul ca, la un restaurant din municipiul Tecuci, situat pe strada 1 Decembrie 1918, are loc o petrecere privata, cu ocazia casatoriei dintre doi tineri."Sprijiniti de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Tecuci si politisti din cadrul Politiei Locale Tecuci, politistii au descins la aceasta locatie, unde au fost identificate 140 persoane, care participau la eveniment . Petrecerea a fost intrerupta, toate persoanele depistate in interior au fost legitimate, dupa care au parasit incinta restaurantului, fiind indrumate sa se deplaseze la domiciliu", arata comunicatul de presa al IPJ Galati."Dupa finalizarea verificarilor si in bazele de date ale Directiei de Sanatate Publica, vor fi aplicate sanctiuni contraventionale, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020, fata de administratorul restaurantului, fata de organizatorul petrecerii, precum si fata de toti participantii la aveniment", mai indica sursa citata care adauga ca astfel de evenimente sunt interzise in pandemie.