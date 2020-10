O nunta la care un fost sef din IPJ Bihor era socru mare, "sparta" de Politie. La eveniment participau peste 300 de persoane

Potrivit sursei citate, petrecerea a inceput la ora 17, iar echipajul de control, din care faceau parte politisti, reprezentanti ai ITM si ai DSP Bihor, a descins la sala de evenimente in jurul orei 21, cand deja cheful era in toi.Potrivit ebihoreanul.ro, dupa ce i-au numarat pe invitati si au descoperit ca la eveniment participa 350 de persoane, politistii i-au amendat pe patronii localului cu 15.000 de lei si au deschis dosar penal."In jurul orei 21.00, politistii oradeni s-au autosezizat ca la un local de evenimente din municipiul Oradea, se desfasura un eveniment privat (nunta) la care nu erau respectate prevederile legale privind numarul total de participanti (50 de persoane in interior/100 pe terasa), constatandu-se prezenta la respectivul eveniment a peste 300 de persoane", se arata intr-un comunicat al Politiei Bihor, citat de ebihoreanul.ro