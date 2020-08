O altfel de revista a presei. Esential in 3 august 2020

Bacul impins cu bete, mita de 1 milion de euro si autocarele fantoma -mai multe titluri din Romania de astazi.-> Presa din Italia scrie despre "autocarele fantoma" si-> Medicul George Udrescu: "In noaptea tragediei din Colectiv . Era sala Sefului"-> Un control de bilete dintr-un tren care circula pe ruta Bucuresti-Constanta a fost filmat, luni dimineata, fara masca, in timp ce-> O firma din Sibiu trateaza textile care apoi omoara COVID-19, dupa patent elvetian.-> Unitatea mobila ATI de la Galati, nefunctionala de trei saptamani.->: "Conducerea a incercat sa le determine sa renunte"-> Cum au transformat autoritatile->a ajuns in presa internationala. La Stampa: "Imaginea care provine din Romania este un simbol al lipsei de sensibilitate si al unei cruzimi stupide"-> Salvati Copiii Romania:sa isi primeasca elevii"-> Investigatie Recorder:->din Targu Mures dupa ce stapanii si-au dat seama ca sunt greu de intretinut.-> Pedalam prin pandemie:-> Cinci sefi de la Romsilva Bacaude "intretinere" a padurilor-> Un absolvent de scoala profesionala este angajat pe loc cu un salariu net de 2.340 lei, in timp ce-> Situatie revoltatoare pe raul Somes in Maramures:pentru ca firma constructoare nu este in stare sa-l aseze peste apa. Lucrarea a costat aproape 10 milioane de lei.->, "abonata a Primariei Capitalei", care contesta licitatia pentru mastile destinate persoanelor vulnerabile-> Tudorel Toader a numit-o->si o sotie care ia pensie mai mare decat salariul: 100.000 lei/an-> Sub semnatura lui Orban,si trimite legea la CCR , pentru ca sunt discriminati pedofilii->de la Floreasca 2.000 de masti si 6 bidoane cu dezinfectanti in plina pandemie.- Valeriu NicolaeRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.