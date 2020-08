Cluj- Napoca: O asistenta medicala a fost ucisa de iubit in plina strada. Criminalul a disparut fara urma

Potrivit primelor informatii femeia se intorsese cu autocarul de la Suceava, de unde era originara. Iubitul ei a asteptat-o la sosire si i-a luat viata cu cateva lovituri de cutit, dupa care a fugit, lasand-o intr-o balta de sange. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata, potrivit Adevarul.ro Acum politia il cauta pe principalul suspect in Cluj dar si in Suceava.Se pare ca atunci cand a aflat ca femeia se desparte de el, acesta ii trimisese masaje de amenintare cu moartea pe telefon.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Cluj au transmis pentru Ziare.com faptul ca cercetarile in acest caz se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca.Citeste si: