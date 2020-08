O cantitate de 368 de tone de ingrasaminte chimice cu azotat de amoniu, depozitata ilegal, confiscata de politisti

Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Caras - Severin, in urma verificarilor efectuate, politistii au descoperit 216 tone de ingrasamant chimic, compus din azotat de amoniu si calciu, ambalate in saci de 600 kg, fiecare si 152 de tone de ingrasamant chimic compus din azot, fosfor, potasiu si sulf, ambalate in saci de 1000 kg fiecare, depozitate necorespunzator in aer liber, in conditii neconforme cu normele legale in vigoare. De asemenea, la aceeasi societate comerciala a fost gasit un recipient de plastic, de 5 litri, care continea un produs fungicid, devenit deseu, cu termenul de valabilitate expirat.Politistii au constatat ca aceste substante erau depozitate intr-un spatiu deschis, neacoperit, neingradit si neasigurat, fiind neconform cu normele legale in vigoare.Intreaga cantitate de produse chimice a fost confiscata, pana la finalizarea cercetarilor.In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice, numai ambalate in locuri protejate si neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri, iar politistii continua cercetarile.Azotatul de amoniu este o substanta chimica obtinuta din amoniac si acid azotic, solida, cristalina, foarte solubila in apa. Este utilizat in special in agricultura, sub forma de ingrasamant granulat, folosit pentru fertilizarea in camp deschis, a culturilor agricole.Azotatul de amoniu este clasificat de Regulamentul CE nr. 1272, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, ca substanta din Categoria 3, solid, oxidant, identificat cu fraza de pericol H272- poate agrava un incendiu , oxidant si fraza de pericol H 319 - provoaca o iritare grava a ochilor (produsul nefiind periculos, daca este manipulat corect).Azotatul de amoniu se descompune la incalzire, la temperaturi de aproximativ 150-170 grade Celsius, in apa si oxid de azot, iar la temperaturi de peste 200 grade Celsius, in special daca este contaminat cu substante organice, reactia de descompunere devine exploziva.Conform prevederilor Legii nr. 49/2018, privind regimul precursorilor de explozivi, din cauza proprietatilor explozive (in anumite conditii), azotatul de amoniu este clasificat ca si precursor de exploziv pentru care exista obligatia raportarii furturilor, pierderilor sau disparitiilor semnificative.