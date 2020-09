O fata din Botosani, cautata de Politia. A plecat de acasa in urma cu trei zile

Potrivit sursei citate, Ecaterina Ioana Condurache a plecat de la domiciliu sau in cursul noptii de 2 spre 3 septembrie, iar pana in prezent nu a revenit si nici nu si-a contactat familia."Cetatenii care detin informatii despre aceasta sunt rugati sa apeleze 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie ", a afirmat Puscasu.Minora are 1,60 metri inaltime, greutatea de aproximativ 55 kilograme, par lung saten, ochi verzi si acnee pe frunte.La momentul plecarii era imbracata in tricou de culoare roz, hanorac mov, pantaloni scurti tip blue-jeans si incaltaminte sport de culoare neagra.Citeste si: