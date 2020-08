O femeie a fost agresata in timp ce alerga intr-un parc din sectorul 4 al Capitalei

Potrivit Politiei Capitalei, sambata seara, prin apel la 112, o tanara a reclamat ca a fost agresata sexual de un barbat necunoscut, intr-un parc din sectorul 4.Pe baza informatiilor furnizate de aceasta cu privire la semnalmentele agresorului, politistii au depistat un suspect, care atunci cand i s-a cerut sa se opreasca si sa se legitimeze a devenit agresiv. Acesta a fost imobilizat si dus la Sectia 14 Politie pentru audieri."Din primele date se contureaza ipoteza ca barbatul, care era insotit de un prieten, a observat persoana vatamata in timp ce alerga si ar fi plecat in urmarirea ei, dupa care ar fi agresat-o", a transmis Politia Capitalei. Cercetarile in acest caz continua.