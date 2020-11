O fetita de noua ani, gasita cu lovituri la cap pe o strada din Voluntari. Mama ei, anchetata de politie

Incidentul a avut loc pe data de 11 noiembrie 2020, in jurul orei 09.00 dimineata. "Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in jurul orei 09:20, a gasit pe strada o fetita, in varsta de noua ani, care prezenta urme de violenta fizica in zona capului", se arata intr-un comunicat al IPJ Ilfov.Imediat, copilul a fost transportat la un spital din Bucuresti.Politistii din Voluntari au mers la spitalul unde era copila si au facut cercetari. Se pare ca fata era batuta chiar de catre mama ei, iar cea care a gasit-o era o vecina.In cursul zilei de joi, 19 noiembrie, minora a fost preluata de reprezentantii D.G.A.S.P.C. Ilfov si institutionalizata intr-un centru de specialitate."Politistii orasului Voluntari efectueaza in prezent cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorilor, urmarirea penala fiind supravegheata de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea", a transmis Politia.Citeste si: