O fetita de sase luni a decedat dupa ce a fost zgaltaita in exces. Procurorii au deschis o ancheta de ucidere din culpa

Este asteptata necropsia

Potrivit sursei citate, ancheta in acest caz se deruleaza in rem, insa principalii suspecti in cazul decesului fetitei sunt mama, o tanara de 24 de ani, si concubinul acesteia, care locuiesc in localitatea Dimacheni."In cursul zilei de astazi, la Parchetul de pe langa Judecatoria Dorohoi a fost inregistrat un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Dosarul priveste decesul unui sugar in varsta de sase luni de sex feminin, in cazul caruia Serviciul Judetean de Ambulanta a constatat decesul in dimineata zilei de 16 februarie.Dosarul a fost mai intai vazut de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, intrucat initial s-a suspectat o infractiune de loviri cauzatoare de moarte, insa la necropsie nu au fost puse in evidenta leziuni externe, motiv pentru care dosarul a fost inregistrat la noi. Avem deocamdata concluzii provizorii. Medicul legist a precizat ca moartea a fost violenta si ca s-a datorat unei hemoragii subdurale bilaterale cauzata cel mai probabil de zgaltairea copilului. Este vorba de asa-zisul sindrom al copilului zgaltait, care poate sa duca deces ", a afirmat Nicoleta Arpinte. Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi a precizat ca rezultatul final al necropsiei va stabili cu exactitate cauza decesului. Ea nu exclude nici varianta ca fetita sa fi avut o alta patologie care sa ii fi provocat moartea.Potrivit specialistilor, sindromul copilului zgaltait reprezinta o alterare grava a creierului, retinei, membrelor si coastelor, din cauza miscarii bruste ori a zguduirii sugarului sau copilului mic.Conform site-ului medlife.ro, "incidenta acestui sindrom este de 1.400 cazuri anual in lume pana la 10.000 cazuri anual, iar mortalitatea este de 25-30%". Varsta la care apare acest sindrom este cuprinsa intre 6 si 12 luni, dar uneori poate sa apara si la varsta de 5-6 ani.