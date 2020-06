O lebada a murit de tristete, dupa ce cativa adolescenti i-a zdrobit ouale din cuib

Ziare.

Imaginile postate de activistii de mediu care supravegheau cuibul au surprins momentele in care lebada sta langa cuibul distrus.Lebada a stat zile in sir langa cuib, iar specialistii spun ca a murit de tristete, cu atat mai mult cu cat si tatal lebada si-a parasit cuibul, un lucru extrem de rar in randul lebedelor, care formeaza pereche pe viata, scrie Daily Mail . In ultimele saptamani, mai multe lebede au murit dupa ce si-au pierdut partenerii.Politia investigheaza incidentul si ii cauta pe tinerii care au vandalizat cuibul lebedei.