O masina de Politie s-a ciocnit cu un alt autovehicul, in Capitala. Un jandarm a fost ranit

Brigada Rutiera a anuntat ca a fost sesizata, in jurul orei 16.50, printr-un apel la 112, despre producerea unui accident rutier la intersectia dintre Bd. Aerogarii si Bd. N. Caramfil, fiind implicata si o autospeciala de politie Din primele date a reiesit ca o autospeciala de Politie, condusa de un sofer in varsta de 21 de ani, care se deplasa pe Bd. Aerogarii, dinspre Bd. Ficusului catre Bd. Al. Serbanescu, avand in functiune semnalele luminoase si acustice, in momentul in care a ajuns la intersectia cu. Bd. N. Caramfil, s-a ciocnit cu un alt autovehicul, condus de un barbat in varsta de 34 de ani.In urma accidentului, a fost ranit un jandarm, pasager in autospeciala de Politie, acesta fiind transportat la Spitalul Elias.Soferii au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0. Conform sursei citate, se fac cercetari la locul accidentului pentru a se stabili cauze si conditiile in care acesta s-a produs.