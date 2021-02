Adolescenta de 12 ani rapita in Bucuresti. Copila a fost gasita de politisti in Sectorul 4

Tanara a fost gasita pe raza Sectorului 4 si acum se afla in custodia politiei.Adolescenta are aproximativ 12 ani."Astazi, prin apel 112 a fost sesizata disparitia unei minore, reclamatia fiind formulata de o ruda. Din datele transmise, cat si dintr-un apel 112 ulterior, minora a fost depistata pe raza Sectorului 4, la acest moment fiind in custodia politistilor", anunta Politia Capitalei.Avand in vedere contextul, Politia Sectorului 5 s-a sesizat din oficiu pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal.O intamplare similara a avut loc in luna decembrie a anului trecut, cand o adolescenta de 15 ani din Odorheiu Secuiesc , in cazul careia Politia a activat alerta de "rapire copil" a fost gasita.Tot in luna decembrie 2020, o fata de 18 ani a fost urcata cu forta intr-un autoturism , intr-o comuna din judetul Dolj. Politistii au reusit sa o gaseasca pe fata in judetul Olt si sa ii prinda si pe cei doi tineri care au rapit-o, amandoi fiind din Arges.