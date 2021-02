O noua campanie de phishing. Cine sunt cei care risca sa cada victime atacatorilor cibernetici

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane , pe adresa institutiei au sosit in ultima perioada mai multe sesizari referitoare la aparitia, in mediul online, a unor pagini de phishing, care imitau site-uri de internet banking ale unor banci din Romania."Campania de phishing mentionata este caracterizata de promovarea paginilor clonate, care imita foarte bine paginile de internet banking ale mai multor banci, prin intermediul motoarelor de cautare accesate din browserele de internet.Astfel, in momentul in care utilizatorii acceseaza diferite motoare de cautare si efectueaza cautari dupa cuvinte cheie precum "(numele bancii) online banking" sau "(numele bancii) internet banking", paginile clonate pot fi afisate fie ca anunturi publicitare care imita un rezultat al cautarii, fie ca un rezultat propriu-zis al cautarii", se arata in comunicatul Politiei.Dupa accesarea paginilor, de obicei, utilizatorului i se cere sa introduca numele de utilizator si codul de autentificare generat de token."In functie de procedura de autentificare a bancii, autorii pot afisa diferite ferestre de tip pop-up prin care sa solicite utilizatorului detalii suplimentare cu privire la modalitatea de autentificare (de exemplu, daca procedura necesita selectarea unei imagini cunoscute doar de utilizator, acestuia i se cere sa descrie in cuvinte imaginea).In acest moment, folosind datele introduse de catre utilizatori, persoanele rau-intentionate se autentifica in contul clientului si, dupa o evaluare rapida a soldurilor, initaza transferuri de bani catre diferite conturi apartinand unor retele de spalare a banilor, timp in care utilizatorul este lasat sa astepte pe pagina care imita site-ul bancii, sub diferite pretexte ("se conecteaza...", "asteptati incarcarea paginii...", "se efectueaza lucrari de mentenanta..." etc.)", explica politisitii modul de operare al hackerilor.Dupa scurt timp, utilizatorului ii este afisata o casuta in care i se cere din nou sa introduca un cod generat de token pentru a se autentifica in cont (din nou, sub diverse pretexte precum erori de autentificare, credentiale incorecte, etc.).In momentul in care utilizatorul introduce acest cod, cei in cauza il folosesc pentru a autoriza tranzactia initiata din contul clientului. Politia Romana a facut si o serie de recomandari pentru a preveni efectuarea unor tranzactii frauduloase prin accesarea unor pagini de phishing:1. Fiti foarte atenti la denumirea paginii pe care o accesati! De cele mai multe ori, paginile clonate au o denumire asemanatoare, dar nu identica cu cea originala. Fie lipseste o litera, fie apare o cratima in plus, orice detaliu conteaza! Puteti accesa mai intai pagina de internet a bancii, din care sa accesati sectiunea de online banking.2. Fiti atenti la orice modificare in procesul de autentificare! Daca se solicita detalii noi, daca procesul dureaza mai mult ca de obicei, daca se afiseaza mesaje care pot fi utilizate ca pretext pentru intarzieri ("eroare de conectare", "lucrari de mentenanta", "se asteapta incarcarea paginii" etc.), inseamna ca sunt sanse mari sa fi accesat o pagina de phishing. Inchideti browserul, asteptati cateva minute si reluati procedura, cu o atentie sporita la detaliile de la pasul 1.3. Dupa introducerea credentialelor necesare autentificarii in contul de internet banking ar trebui sa fiti autentificat. Daca nu se intampla acest lucru si vi se cere din nou, sub diferite pretexte, un alt cod generat de token, nu il introduceti imediat. Aveti mari sanse sa autorizati o plata frauduloasa! Inchideti browserul, asteptati cateva minute (de obicei, sesiunile de internet banking expira in 3 sau 5 minute) si reluati procedura, cu atentie sporita. Fiti atenti la introducerea corecta a credentialelor, astfel puteti elimina pretextul "credentiale incorecte", "parola gresita" etc.4. Daca vi se solicita sa introduceti in pagina de internet banking un cod primit prin SMS, cititi cu atentie continutul mesajului primit! In acest mesaj este descris motivul pentru care l-ati primit: fie autorizarea unei plati (beneficiarul si suma), fie autorizarea altor dispozitive pentru utilizarea contului. Daca motivul nu corespunde cu intentiile dumneavoastra, nu il introduceti!Daca ati fost victima unei astfel de fapte, anuntati cea mai apropiata unitate de politie