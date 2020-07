O noua noapte de controale in Centrul Vechi al Capitalei: amenzi de peste 200.000 de lei

In urma controalelor efectuate la 17 firme au fost aplicate 57 de amenzi in valoare totata de 210.600 de lei.Cele mai mari amenzi, 119.000 de lei, s-au dat pentru incalcarea legii privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite. Pentru incalcari ale legii privind combaterea epidemiei COVID-19 au fost aplicate amenzi in valoare de 3.500 de lei. Politia Capitalei mai anunta ca a fost confiscata cantitatea de 40 kg de materie prima de origine animala si nonanimala si s-a dispus oprirea temporara a activitatii de prestari servicii in bucatarie la una dintre societati.