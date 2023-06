Regula nescrisa, "cutuma", care a functionat fara gres pana acum, isi revendica plauzibilitatea din pasiunea neostoita pentru fotbal a celor mai multi dintre adolescenti.

Greu de imaginat un loc care sa fie privit ca impropriu pentru a incinge o "miuta"; pana si cimitirele, cimitirele evreiesti in exclusivitate, au ajuns sa exercite o irepresibila atractie pentru unii dintre cei care se visau viitori titulari in marile echipe ale lumii.

Intrebarea e daca suturile acestor copii, oricat ar fi fost ele de naprasnice, aveau forta sa puna la pamant zecile de pietre si monumente tombale din cimitirele pe care le profanau era o chestiune care nu s-a pus niciodata serios in discutie, in atat de numeroasele recidive, cata vreme explicatia venea din partea unor institutii ale statului abilitate sa cerceteze asemenea evenimente.

A crezut cine a vrut sa creada. Cine a avut nevoie sa creada. Cine si-a imaginat ca, dincolo de explicatiile penibile prin lipsa unei minime consistente, lucrurile nu vor continua la infinit. Ca tot ce inseamna responsabilitate asumata si lupta permanenta impotriva oricaror manifestari de extremism, de antisemitism, de xenofobie, vor ajunge cu adevarat sa dea roade, sa produca probele ca Romania face intr-adevar o nota aparte, in sensul fericit al cuvantului. S-au inselat. Vandalizarea cimitirului evreiesc din Husi este o dovada irefutabila.

Sa ne intelegem, nu dau ochii peste cap la o intepatura de tantar si urlu ca din gura de sarpe. Actele recente de vandalism nu sunt o premiera si, stiu bine, nu pun punctul final pe lista lunga a celor inregistrate pana acum.

Ce da o nota cu totul aparte celor petrecute in urma cu aproape o luna si jumatate este felul absolut revoltator si sub nicio forma admisibil in care structurile Ministerului de Interne, SRI, celelalte institutii direct raspunzatoare de prevenirea unor asemenea evenimente si de gestionarea lor, odata produse, si-au permis sa trateze lucrurile si sa incerce sa prosteasca in fata o lume intreaga.

Dupa o truda cu care puteai crede ca se muta muntii, Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui ne anunta triumfator ca "au fost identificate persoanele care au distrus cele peste 70 de monumente funerare din cimitirul evreiesc".

Nu, nu se mai folosesc vechile clisee, nu mai este vorba de traditionala echipa de fotbalisti care bat mingea unde-i duce capul. De data asta, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Vaslui au descoperit ca vandalizarea a fost rodul unor acte de... teribilism!

Cine sunt "teribilistii"? Trei minori, cum altfel?, de 15-16 ani, elevi la un liceu din Husi, care inspirati de filmele pe care le vad la televizor, "faceau demonstratii de arte martiale cu pumnii si picioarele in cimitir si astfel au doborat monumentele funerare".

73 de monumente tombale de piatra au fost sfaramate in demonstratia oferita mortilor de 3 pustani imberbi? E de imaginat o ineptie (ma abtin si nu folosesc cuvantul cel mai potrivit, "imbecilitate") mai mare decat cea incropita de "specialistii" IPJ Vaslui?! Cat de retardati ne considera acesti oameni ca sa-si permita sa incerce sa ne bage pe gat o asemenea enormitate?

I-au pufnit rasul cand au pus pe hartie rezultatele "investigatiilor" lor? Sigur, ca niste oameni atenti sa nu scape niciun element in competenta lor analiza, au marcat asa cum se cuvine si faptul ca administratia cimitirului a mai taiat si ea niste copaci care in cadere au produs niscaiva stricaciuni si atunci trebuie sa fie si ea partasa la pagubele produse...

Lacrimile de ras si lacrimile de durere si de revolta sunt stari care ne privesc pe fiecare dintre noi. Dincolo de felul personal in care percepem atentatul de la cimitirul evreiesc din Husi, sunt cateva aspecte peste care nu cred ca ne putem permite sa trecem cu mare usurinta, daca ne mai pasa de felul in care ne pozitionam fata de amenintarile zilei de maine. Nu evreii. Toti!

Vandalizarea cimitirului evreiesc din Husi nu a fost un gest izolat. Cu doua zile inainte, a fost profanata camera mortuara a cimitirului. Un act de o gravitate maxima si a carei conotatie exclusiv antisemita nu putea lasa nicio indoiala asupra sensului ei.

Dupa un asemenea act, ar fi fost normala si obligatorie sporirea masurilor de siguranta pentru locul in care isi dorm somnul de veci evreii care au trait in Husi de sute de ani? Raspunsul, logic, nu poate fi decat unul - realitatea este ca nu s-a facut nimic din ceea ce trebuia facut.

Astazi, Husi este o localitate de rang III in judetul Vaslui, cu o populatie de 26.266 de locuitori, printre care mai traiesc 56 de evrei.

In comunicatul IPJ Vaslui se vorbeste de camerele de supraveghere din zona. Cate ore le-or fi trebuit celor 3 "teribilisti" sa puna la pamant alei intregi de monumente funerare? Nu i-a vazut nimeni din cei care trebuiau sa fie cu ochii pe monitoare? Nu i-a auzit nimeni? In cat timp "specialistii" IPJ Vaslui reusesc sa descopere niste faptasi ascunsi intr-o "metropola" de dimensiunea si cu populatia Husiului?

Nu omit sa notez faptul ca cei suspecti si-au recunoscut faptele. Nu omit, dar nu dau doua parale pe declaratiile lor de asumare a vinovatiei. E prea absurd, prea in afara oricarei logici felul in care s-a gestionat fapta odata comisa ca sa accept varianta cu care judecata mea este aruncata in derizoriu.

Nu stiu adevarul despre cele petrecute in cimitirul evreiesc din Husi. Nu-mi este usor sa ma impac cu lipsa strigatoare la cer de elementar profesionalism a unor oameni pusi sa vegheze la linistea si siguranta noastra.

Refuz gandul sa iau in calcul o criminala complicitate. Poate sunt oameni care stiu adevarul despre cele intamplate, profesionisti din structurile statului, si care, din "inalte ratiuni", au optat pentru aceasta proba crasa de dezinformare.

Dar indiferent de adevarul pe care il ascund, diagnosticul care li se cuvine e unul singur: O RUSINE!

Radu F. Alexandru este un dramaturg, prozator si politician roman, fost senator.

