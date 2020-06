O soferita din Bucuresti a anulat in instanta amenda rutiera si si-a recuperat permisul, dupa ce a scris pe procesul verbal: "Nu sunt de acord"

Ziare.

com

O soferita din Bucuresti a fost amendata, in urma cu un an, cu suma de 725 de lei si s-a ales cu permisul de conducere suspendat pentru 30 de zile, dupa ce a trecut pe rosu in zona Arcul de Triumf. Femeia a contestat in instanta amenda , sustinand ca a trecut pe verde si ca, practic, fapta nu exista.Pe procesul verbal care i-a fost inmanat de catre politist, soferita a trecut urmatoarea mentiune: "Nu sunt de acord", mai arata sursa citata.In sentinta finala, magistratii Tribunalului Bucuresti, care i-au dat dreptate femeii, si-au motivat decizia astfel: "Fapta a fost constatata de catre agentul de politie in mod direct, iar, pe de alta parte, ca inca din momentul intocmirii procesului-verbal petenta a contestat fapta prin obiectiunile formulate. Tribunalul apreciaza ca in situatia in care persoana sanctionata contesta pe loc procesul-verbal, revine agentului constatator obligatia unui minim probatoriu in sustinerea actului constatator al contraventiei".