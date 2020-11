Atac sangeros pe o strada din Cluj-Napoca. O tanara a fost injunghiata de iubit sub privirile copiilor ei

Martorii au sunat la 112, iar politistii au reusit sa-l prinda pe agresor, insa nu au gasit cutitul pe care l-a folosit. Astfel ca au inceput o ancheta in acest sens, potrivit StirileTVR "La data de 11 noiembrie a.c., in jurul orei 17.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 2 Politie au fost sesizati despre producerea unui conflict spontan, pe o strada din cartierul Marasti.La fata locului, politistii au constatat ca este vorba despre un conflict spontan intre concubini, un tanar de 25 de ani si o tanara de 21 de ani, ambii din Cluj-Napoca. Tanara ar fi fost intepata in repetate randuri cu un obiect intepator intr-unul dintre membrele inferioare.La fata locului s-a deplasat si un echipaj SMURD , care a transportat-o pe acesta la o unitate medicala in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate. In cauza se desfasoara cercetari pentru stabilirea incadrarii juridice a faptei", a transmis politia, conform S tiri de Cluj Trei minori au asistat ingroziti la aceasta scena: doi sunt copiii victimei si sora acesteia, o fata de 12 ani. Desi era seara si in zona erau mai multe persoane, nimeni nu a putut interveni. Victima, cu rani la nivelul picioarelor, a fost transportata la spital. Acum este stabila.Barbatul a fost retinut pentru 24 ore, deocamdata este acuzat de talharie, dupa ce a sustras mai multe bunuri de la partenera sa. Mai exact este vorba despre suma de 150 de lei si cheile locuintei.Citeste si: