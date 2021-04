Proxeneta la 18 ani. Adolescenta din Buzau arestata dupa ce a trimis tinere sa se prostitueze in mai multe tari din Europa

Potrivit Politiei Buzau, in cazul celor doua si a unui prieten de al lor s-a luat decizia arestului, in urma unor perchezitii domiciliare desfasurate in municipiul Buzau si in localitatea Balta Alba, la adrese folosite de cei trei membri ai gruparii.Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada 2015- 2021, un barbat si doua femei, cu varste cuprinse intre 18 si 40 de ani, din Balta Alba si Ramnicelu, ar fi determinat si inlesnit practicarea prostitutiei mai multor tinere, in Romania si pe teritoriul altor state europene, obtinand foloase materiale.Cele mai multe victime sunt din Buzau si Braila, iar ele erau prietene ale tinerei de 18 ani, membra a gruparii. Fetele erau trimise sa se prostitueze atat in Buzau, cat si in mai multe tari europene precum Germania, Spania, Italia ori Franta.Persoanele cercetare ar fi obtinut beneficii materiale si financiare de aproximativ 20.000 de euro.In urma perchezitiilor efectuate, ieri, politistii au ridicat inscrisuri, 3.000 de lei, bijuterii si telefoane mobile.De asemenea, au fost puse in executare 17 mandate de aducere, persoanele fiind duse la sediul politiei in vederea audierii.In urma probatoriului administrat, in cauza s-a dispus retinerea banuitilor pentru 24 de ore, pentru proxenetism. Ulterior, instanta a emis pe numele celor doua femei mandat de arestare preventiva pentru 30 zile, fata de barbat cercetarile fiind continuate sub masura arestului la domiciliu.