O femeie din Vaslui care a incalcat masura izolarii, dupa ce s-a intors din Marea Britanie, depistata fara masca de protectie in Poiana Brasov

Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, femeia a fost legitimata deoarece nu purta masca de protectie."In urma verificarilor, a rezultat ca persoana in cauza trebuia sa se afle in carantina, in municipiul Vaslui, ca urmare a revenirii in tara din Regatul Unit al Marii Britanii. Femeia a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 1.000 lei, pentru nerespectarea carantinei si a fost anuntat DSP. I s-a pus in vedere sa mearga in cel mai scurt timp la adresa declarata pentru carantina", a precizat IJJ Brasov.Conform sursei citate, femeii i s-a dat cea mai mica amenda pentru nerespectarea masurilor de izolare la domiciliu stabilite, aceasta fiind cuprinsa, potrivit legii 55/2020, intre 1.000 si 5.000 de lei.Urmeaza ca, ulterior, sa se efectueze verificari daca femeia din Vaslui a respectat masura izolarii.