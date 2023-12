Una dintre victimele lui Alexander Zudor, actorul amator arestat pentru viol si tentativa de viol, spune ca a fost marcata de experienta prin care a trecut. Tanara a povestit cum s-a intamplat totul.

Ancheta continua in cazul acorului cercetat pentru viol. Intre timp au aparut marturii ale victimelor. Una dintre femeile agresare a povestit pentru Realitatea Plus momentele dramatice prin care a in luna decembrie a anului trecut.

"S-a intamplat cand veneam de la munca, pe 5 decembrie, la ora 21.30. Am fost atacata din spate, nu i-am simtit prezenta. Eram imbracata gros, era frig afara si a incercat sa ma traga pe un teren viran de langa bloc. Am fost la politie, unde am aflat ca sunt mai multe cazuri. Nu imi e rusine. Nu mi se pare normal ce se intampla. Sper ca toata lumea care trece prin asa ceva sa vorbeasca si sa se stopeze astfel de cazuri pentru ca nu este ok", a povestit fata, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Tanara a mai spus ca agresorul ar fi amenintat-o ca o va taia daca tipa. "Nu mi-a fost usor sa il identific. Am incercat sa intorc capul, dar nu m-a lasat, m-a tinut de gat. L-am recunoscut dupa statura si dupa modul cum a actionat", a mai povestit tanara.

Femeia nu-si poate reveni din aceasta trauma si spune ca acum o asteapta parintii in statia de tramvai cand vine de la munca.

"Trauma care ramane, exista, nu trebuie neaparat (ca agresiunea - n.r.) sa se concretizeze cu actul de viol. Agresiunea, in sine, este o trauma. Atat pentru mine, cat si pentru parintii mei sa vezi o mama, un tata care sa vina in statia de tramvai sa ma astepte de la munca la o varsta la care nu ar trebui sa depinzi de cineva, sa ramai cu amintiri de acest gen, asta nu este ok", a mai spus tanara.

Alexander Zudor a fost retinut pe 1 februarie pentru fapte de viol si tentativa de viol.

Acuzatiile

Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol si tentativa de viol, cu cel in cauza in stare de arest preventiv.

Pe paginile sale de socializare, barbatul sustinea diverse petitii sociale, inclusiv una despre recalcularea taxelor.

Contul sau oficial de socializare abunda de postari cu reclamele pe care le-a realizat. In unele apare alaturi de copii.

Sunt firme importante care au "beneficiat" de serviciile actorului violator. Pana acum a facut reclame la medicamente, vinuri, cipsuri si a pozat inclusiv pentru coperta unei carti.

