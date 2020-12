VIDEO Cum descind mascatii la functionarii de la Urbanism. Imagini inregistrate la 6.00 dimineata in zona de lux a Bucurestiului

Distrugeau probele

Mascatii au descins la ora 6.00 dimineata, in acelasi timp, in locuintele suspectilor din Bucuresti si Ilfov. Este vorba despre functionari publici dar si oameni de afaceri, conform unor surse judiciare."Astazi, 16.12.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare 11 mandate de perchezitie domiciliara la adrese din Bucuresti si judetul Ilfov", a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat de presa.Mai multe persoane au fost aduse la audieri iar altele urmeaza sa fie aduse in fata anchetatorilor unde vor trebui sa dea explicatii legate de imobile ridicate in zona Bucurestii Noi si Chitila cu destinatia locuinte.Dosarul priveste "savarsirea infractiunilor de executare fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, conform Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, fals material in inscrisuri oficiale, favorizarea faptuitorului,instigare la fals intelectual, instigare la sustragere sau distrugere de probe sau inscrisuri", conform Politiei Capitalei.Audierile se desfasoara la sediul Serviciului Investigatii Criminale al Politiei Sectorului 1.Citeste si: