Ce au patit doi politisti din Suceava care au parcat masina pe un loc rezervat persoanelor cu handicap

"Oamenii legii" si-au lasat autospeciala intr-un spatiu rezervat persoanelor cu dizabilitati si, in plus, nu doar pe un loc, ci chiar pe doua, scrie botosaneanul.ro. Cei doi au invocat ca aveau o urgenta, legata de sesizarea unor batrani cu privire la persoane de etnie roma care abordau insistent oamenii din fata magazinului. Unul dintre politisti a ramas in masina, iar al doilea intrase in magazin, pentru a face verificari.Justificarile nu i-au impresionat insa pe agentii constatatori, comisarul sef Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, declarand pentru Monitorul de Suceava ca, in urma aparitiei fotografiei in spatiu public, cadrele Biroul Rutier Suceava le-au aplicat o amenda de 2.000 de lei colegilor care au savarsit contraventia.Amenda a fost data in baza Legii 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu referire la articolul care pedepseste parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, sanctiunea prevazuta de lege fiind amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.Daca autospeciala ar fi avut pornite semnalele luminoase, pentru o urgenta de serviciu, politistii ar fi putut scapa de amenda.