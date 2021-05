Un contrabandist de tigari ucrainean si trei romani, saltati de politie imediat dupa o "tranzactie". Cei carora le vandusera marfa erau investigatori sub acoperire VIDEO

Tigari ascunse printre saci de ceapa si cartofi

"In data de 12.05.2021, Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2, cu sprijinul Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava, in continuarea activitatilor desfasurate intr-un dosar instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, a prins in flagrant delict, pe raza municipiului Suceava, patru barbati, trei cetateni romani si un cetatean ucrainean, la scurt timp dupa ce au vandut peste 167.000 tigarete provenite din contrabanda , fara timbru. Cei in cauza au incasat contravaloarea acestora in suma de 68.500 lei, marcata in prealabil", a transmis Politia Capitalei, intr-un comunicat de presa.Tigarile de contrabanda erau ascunse intr-o autoutilitara plina cu saci de cartofi si ceapa si mai multe anvelope."Cu ocazia controlului corporal efectuat, precum si a controlului autoturismelor folosite, a fost identificata si ridicata suma de bani, precum si alte mijloace de proba.Tigaretele au fost ridicate in vederea confiscarii.Totodata, in cauza s-a dispus ridicarea in vederea continuarii cercetarilor a patru autoturisme folosite de persoanele cercetate", a mai transmis politia.Au fost puse in aplicare si trei mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Suceava.Cei patru barbati au fost condusi la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.