Operatiune de amploare in Sintesti: 140 de politisti si jandarmi verifica arderi ilegale de deseuri

Peste 140 de forte de ordine ale Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov, prin structurile de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale, investigare a criminalitatii economice, actiuni speciale, criminalisti si jandarmi, impreuna cu comisarii Garzii Nationale de Mediu, participa la activitatile care vizeaza, in principal, localizarea focarelor, unde, prin arderi ilegale a unor deseuri in vederea valorificarii materialelor reciclabile, se contamineaza mediul inconjurator cu diferite materiale nocive, care interfereaza cu sanatatea oamenilor, calitatea vietii sau functiile naturale ale ecosistemelor, informeaza IPJ Ilfov.Se actioneaza pentru depistarea persoanelor care ard in mod neautorizat diferite deseuri, afectand calitatea aerului din zona respectiva, concomitent cu riscul ridicat de propagare a focului si extinderea acestuia catre gospodariile din proximitatea locului, unde sunt organizate focurile, efectuandu-se totodata, controalele la domiciliile persoanelor identificate, dar si in exteriorul acestora, pentru delimitarea exacta a locului faptei.Politsitii vor face verificari cu privire la depistarea persoanelor urmarite la nivel local, national sau international, respectiv cele care se sustrag urmaririi penale si fata de care au fost emise diverse mandate de catre instantele judecatoresti.Politistii ilfoveni, impreuna cu jandarmi, efectueaza si activitati specifice in exteriorul zonelor in care persoanele comit fapte ilicite.In acelasi context, politistii rutieri vor lua masurile necesare pentru verificarea persoanelor si a vehiculelor, fiind instituite filtre pe drumurile publice, din interiorul zonelor, dar si adiacente acestora."Politistii de investigare a criminalitatii economice verifica legalitatea infiintarii si functionarii societatilor comerciale, a activitatilor desfasurate de persoane fizice si de agentii economici, care desfasoara activitati de comert privind reciclarea deseurilor, precum si realitatea si legalitatea derularii acestor operatiuni comerciale", arata sursa citata.