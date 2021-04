Cati infractori au prins politistii din 17 tari din Europa, in doar trei zile. Prada descoperita de anchetatori in timpul operatiunii TRIVIUM

Ce au descoperit anchetatorii in timpul descinderilor

63 de persoane retinute de politistii romani

Ce fura romanii din strainatate

Operatiunea a fost coordonata de Olanda si sustinuta de Europol si face parte din initiativa de securitate EMPACT.Actiunile coordonate au condus la:- 228 arestari;- 70 000 de persoane verificate;- 67 000 de vehicule verificate;- confiscari, inclusiv 88 de vehicule, bunuri furate, substante ilegale si cantitati mari de numerar.Unul dintre obiectivele operatiunii din acest an Trivium a fost localizarea fugarilor condamnati de infractiuni organizate impotriva bunurilor. Investigatiile din timpul operatiunii au identificat locul unde se afla un numar dintre acesti indivizi.In timpul operatiunii, autoritatile germane au verificat o persoana suspectata de autoritatile daneze pentru a fi legata de mai multe furturi de dispozitive GPS de la masini agricole.In timpul verificarii vehiculului sau, ofiterul german a descoperit 30 de unitati GPS de la masini agricole, aproximativ 100 kg de bijuterii din aur, argint si fildes, aproape 50 de smartphone-uri noi de ultima generatie si 20 de laptopuri. Suspectul va fi extradat in Danemarca in temeiul unui mandat european de arestare O verificare de catre autoritatile belgiene a unui vehicul pe o parcare de pe autostrada a dus la descoperirea si confiscarea a 380 kg de cupru ascuns in padurea din apropiere."Politia Romana, cu sprijinul EUROPOL si in cooperare cu autoritati de aplicare a legii din 15 state europene si un stat non-european, a actionat in sistem integrat, pentru combaterea criminalitatii contra patrimoniului. In Romania, in urma operatiunii "TRIVIUM", au fost retinute 63 de persoane.Astfel, in cadrul Platformei EMPACT (Platforma multidisciplinara europeana impotriva amenintarilor infractionale), Operatiunea "TRIVIUM" a fost organizata, in Romania, Tarile de Jos, Cipru, Germania, Danemarca, Spania, Franta, Italia, Lituania, Polonia, Austria, Belgia, Grecia, Malta , Suedia, Albania si Portugalia", se arata intr-un comunicat al Politiei.In urma activitatilor din Romania, au fost depistate si retinute 63 de persoane urmarite pentru fapte comise atat in Romania, cat si pe teritoriul unor state membre U.E., au fost ridicate cantitati de aur, ceasuri de lux, laptopuri, telefoane mobile, atat de la persoane fizice, cat si din societati de profil, fiind indisponibilizate si 22 de autovehicule.De asemenea, au fost verificate 10.089 de persoane si controlate 101 societati comerciale, fiind constatate 50 de infractiuni. Politistii au aplicat 3.496 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 945.126 de lei.Au mai fost identificate si verificate 104 de biciclete, despre provenienta carora existau suspiciuni.La nivel national, activitatile au fost desfasurate de 3.750 de politisti de investigatii criminale, investigare a criminalitatii economice, ordine publica si rutiera.Coordonarea cu celelalte tari participante s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din I.G.P.R.Conform Politiei, in ziua de 14 aprilie, in cadrul activitatilor desfasurate de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, in posesia unui barbat, a fost identificata o motocicleta, care, in urma verificarilor, s-a constatat ca figureaza urmarita de autoritatile din Italia, din data de 16.06.2012 (bun cautat pentru confiscare).Pe 15 aprilie, in judetul Neamt, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, au identificat un utilaj - motocompactor (pentru asfaltat), care ar fi fost sustras din Germania. In urma cooperarii cu politistii germani, a fost localizat vehiculul, fiind indisponibilizat, in cauza fiind continuate cercetarile.