Opt cadre medicale dintr-un spital din Timis, confirmate cu COVID - 19. Alte patru cazuri au fost depistate si la Politia de Frontiera

Conducerea Spitalului orasenesc Faget a decis testarea celor aproximativ 100 de angajati, dupa ce in acest oras au fost depistate mai multe cazuri de infectari cu noul coronavirus . Rezultatele testelor au fost pozitive in cazul a opt cadre medicale, asistente, infirmiere si ingrijitoare."Fiind destul de multi, directorul a luat o decizie inteleapta, spun eu, si a hotarat sa testeze tot personalul. A facut teste si au venit rezultatele si au aparut astfel 8 cazuri de asistente, infirmeiere si ingrijitoare. Toate sunt asimptomatice. Sunt intr-o unitate spitaliceasca de tip Covid si dupa 48 de ore, in functie de starea lor, un medic va decide daca raman internate sau vor merge in izolare la domiciliu. Eu zic ca e un lucru bun facut de domnul director pentru ca astfel s-a eliminat minifocarul. Restul testelor sunt negative", a declarat pentru News.ro, primarul orasului Faget, Marcel Avram.In ultimele saptamani la Faget au aparut mai multe cazuri de infectare cu coronavirus. In prima faza au fost depistate 10 persoane, dupa care alte 15, care erau contacti directi ai primilor infectati. In total, 25 de cazuri.Si la Politia de Frontiera Timisoara au fost depistate patru cazuri de COVID - 19.Este vorba de un angajat de la Serviciul Financiar din Timisoara, un agent de tura de la Politia de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, iar alte doua cazuri au fost inregistrate la Punctul de Trecere Frontiera Naidas, judetul Caras - Severin, subordonat Timisului.Cei confirmati cu SARS COV 2 au fost internati, iar inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis testeaza personalul in toate locurile in care s-a semnalat infectia. De asemenea, sediile urmeaza sa fie dezinfectate.Un numar de 66 de cazuri noi au fost raportate in Timis in ultimele 24 de ore.