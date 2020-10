VIDEO Fosta sotie a unui interlop celebru din Iasi l-a injurat pe politistul care a legitimat-o: "Condoleante lu' ma-ta, boule!"

Alina Maria Ursache, fosta sotie a interlopului Viorel Oarza, in varsta de 43 de ani, a fost prinsa beata la volanul unui autoturism de teren pe Soseaua Iasi-Voinesti, scrie Buna ziua Iasi Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Iasi au oprit-o pe femeie pentru control pe data de 9 octombie la ora 2:00. Oamenii legii i-au cerut sa se legitimeze si au observat ca aceasta este intr-o stare avansata de ebrietate.I-au cerut sa sufle in aparatul alcooltest, insa femeia nu a fost in stare din cauza starii avansate de ebrietate in care se afla. Politistii au insotit-o la Institutul de Medicina Legala (IML) pentru a i se recolta probe biologice in vederea alcoolemiei. Intre timp au venit rezultatele, iar alcoolemia femeii a fost uriasa:Intr-o inregistrare video, femeia este auzita injurand politistii dupa ce a crezut ca acestia ii spun "condoleante" nu ca ii asculta "doleantele"."Mars in *** mea de ***. Politaiul *** mele. Condoleante lu' ma-ta, boule", ar fi spus Alina Maria Ursache."Politistii ieseni au intocmit in acest caz un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", au mai transmis reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Iasi.Femeia a fost retinuta, iar judecatorii au ecis plasarea ei in arest la domiciliu.