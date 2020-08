Otrava de soareci care i-a ucis pe cei doi frati din Iasi a facut anul trecut zeci de victime la Timisoara

Initial au dat vina pe struguri

Fosfura de aluminiu elibereaza gaz de fosfura atunci cand intra in contact cu umiditatea sau cu acidul clorhidric din stomac, fiind extrem de toxic si mortal atat pentru oameni cat si pentru animale, scrie Ziarul de Iasi. Conform resurselor de specialitate, efectele toxice pe care substanta le are afecteaza inima, plamanii, ficatul, rinichii, ducand la tulburari de ritm cardiac, acidoza si edem pulmonar, afectand practic toate organele. De asemenea, intoxicatia cu fosfat de aluminiu are o mortalitate extrem de ridicata intre 30 si 100%, fiind destinat combaterii rozatoarelor si daunatorilor cerealelor depozitate.Aceeasi substanta a fost responsabila in luna noiembrie a anului trecut pentru intoxicarea a zeci de adulti si copii din Timisoara, firma de deratizare folosind o substanta foarte toxica, in forma de tablete rotunde, care avea in compozitie un procent de 56% fosfura de aluminiu.Cei doi copii de la Coarnele Caprei, unul in varsta de un an si jumatate si fratele sau in varsta de trei ani, s-au stins din viata in cursul zilei de sambata, presupunerea initiala fiind ca decesul a survenit dupa ce au mancat in cursul zilei de vineri cativa struguri, dupa spusele mamei. Insa, in urma necropsiei, la niciunul dintre copii nu s-au gasit urme ca ar fi consumat struguri.Ulterior, reprezentantii Institutului de Medicina Legala Iasi au precizat ca este vorba despre o intoxicatie pe cale inhalatorie, cu o substanta de o toxicitate foarte mare, in stomacul unuia dintre copii fiind gasita o substanta rozalie, care nu putea fi o substanta pentru stropit via, substantele folosite in acest scop avand toxicitate foarte slaba, care nu duc la deces