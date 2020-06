Pandemia blocheaza admiterea la Scoala de Politie din Campina

Ziare.

An de an, examenul de admitere avea loc la sfarsitul lunii august. Peste 5.000 de absolventi de liceu se inscriau de fiecare data la examene, scrie Adevarul.ro. Anul acesta, insa, reprezentantii MAI, in subordinea caruia se afla Scoala de la Campina, nu au gasit solutii pentru a organiza in siguranta admiterea.Concursul de admitere se organizeaza pe parcursul a 10 zile, timp in care au loc mai multe proble, unele eliminatorii. Problemele cu care se confrunta organizatorii tin, in mare parte, de posibilitatile de cazare a candidatilor si a rudelor acestora in unitatile hoteliere din zona, care nu au mai mult de cateva sute de locuri. Din cauza pandemiei de coronavirus, nici persoanele care in trecut cazau la negru absolventi si rudele acestora nu mai sunt dispuse sa o faca, de teama infectarii.Pe de alta parte, si probele fizice sunt greu de organizat, intrucat acestea trebuie sa aiba loc in Sali de sport, in spatii inchise.Potrivit surselor Adevarul.ro , MAI nu a luat o hotarare certa cu privire la organizarea examenului de admitere in sesiunea din vara, dar cel mai probabil aceasta va fi amanata pentru luna ianuarie a anului viitor.