Sediul Partidului Neamul Romanesc, formatiunea din care provine Diana Sosoaca, a fost spart vineri dimineata

Sursele Ziare.com spun ca vineri dimineata, prin apel 112, Sectia 1 Politie a fost sesizata de un barbat cu privire la faptul ca din sediul (studioul) unei formatiuni politice s-a sustras un memory stick ce ar contine informatii de interes pentru organizatie.Sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt , sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Diana Sosoaca a fost membra a acestei formatiuni politice pana la inscrierea in AUR.Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si din cea de membru al Comisiei juridice."Partidul AUR a exclus-o din randurile sale pe doamna Diana Sosoaca, dupa cum stiti. Prin urmare, o revocam din toate functiile pe care le detine ca membru al grupului AUR, asa incat propunem ca doamna Sosoaca sa nu mai faca parte din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, respectiv, Comisia juridica din cadrul Senatului", a declarat Tarziu.