Party privat, intr-un restaurant din Capitala. Participantii au fost amendati, iar patronul, dus la politie pentru audieri

Politistii din Capitala au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca intr-un restaurant are loc un eveniment la care participa mai multe persoane.La fata locului, politistii l-au identificat pe proprietarul localului, care a declarat ca in restaurant are loc un eveniment privat.Politistii au identificat 26 de persoane, toate fiind amendate, cu suma totala de 13.000 de lei, iar evenimentul a fost oprit.Proprietarul localului a fost dus la sediul politiei pentru audieri, in cauza fiind efectuate cercetari pentru zadarnicirea combaterii bolilor.