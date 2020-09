UPDATE. Patru membri ai clanului Litrasu, prinsi de politie in timp ce se ascundeau intr-o cabana de pe Valea Prahovei. Erau urmariti dupa ce au incercat sa il omoare pe interlopul Liviu Iordan

Este vorba despre Sorin Raiciu, Bogdan Cristian Luca, Adrian Dan si Bogdan Vasiliu. La vederea politiei, Sorin Raiciu a incercat sa fuga, astfel ca politistii au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare.Sorin Raiciu, Bogdan Cristian Luca si Adrian Dan, pe numele carora exista emise mandate de arestare preventiva, in lipsa, vor fi condusi la sediul IPJ Ilfov, pentru intocmirea documentelor necesare. Apoi vor fi dusi in Arestul Central, conform unor surse judiciare.Bogdan Vasiliu o sa fie condus la sediul DIC-IGPR, din Sos Stefan cel Mare, pentru dispunerea masurilor legale."Astazi, in jurul orei 14, in urma activitatilor desfasurate de DIC si DOS - IGPR, sub coordonarea procurorilor PICCJ, in cauza privind savarsirea infractiunii de tentativa de omor in Chiajna, din data de 23.07.2020, a fost efectuata o descindere, intr-o cabana izolata din zona montana a jud. Prahova.In aceasta locatie, au fost depistati patru barbati, banuiti in cauza, trei dintre acestia fiind urmariti general, avand emise mandate de arestare preventiva, in lipsa.In momentul interventiei, s-a folosit armamentul din dotare, tragandu-se un foc de avertisment, in plan vertical, intrucat unul dintre cei 4 barbati a incercat sa fuga.Nu au rezultat victime ", a transmis Politia.Sorin Raiciu, Cristian Luca si Adrian Dan aveau emise pe numele lor, mandate de arestare in lipsa pentru tentativa de omor.Pe 7 septembrie, Costel Raiciu, cunoscut drept Costelus Litrasu, cautat si el de politie pentru tentativa de omor, s-a predat la sediul Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Inainte sa ajunga la poarta politiei, el a facut un live pe Facebook , in care spunea ca viata merge inainte si spera sa i se faca dreptate.Costel Raiciu, zis Costi Litrasu, a mai transmis un mesaj celor care l-au sustinut: "Va pup pe toti!".Pe 23 iulie 2020, unul dintre cei mai cunoscuti interopi din Ilfov, Liviu Iordan, a ajuns la spital in stare grava, in urma unei rafuieli pe o strada din Chiajna. Totul ar fi pornit de la un conflict intre clanul Iordan si cel al lui Costel Litrasu.In rafuiala a fost implicat si Calin Pana, fratele culturistei Alina Pana.Totul s-a produs, joi dupa amiaza, in jurul orlor 19.10. Un barbat a sunat la politie si a spus ca este o incaierare pe o strada din Chiaja si ca un barbat este la pamant.Campioana la culturism Alina Pana a filmat primele clipe de dupa incident si a postat totul pe Facebook.