Patrule de politisti pe biciclete, la Timisoara. Agentii au iesit in tinute de vara

"Politia locala si-a scos din depozit flota de biciclete. Am descoperit bicicletele achizitionate in 2014, intr-un depozit, uitate si prafuite. Le-am reparat, iar acum au iesit pe strazile orasului primele patrule velo ale politistilor locali.Politistii locali capata o noua perspectiva asupra traficului din oras si a infrastructurii rutiere. Am cerut agentilor sa patruleze in special pe malul Begai, acolo unde avem numeroase sesizari privind curatenia, dar si in centrul istoric, unde, de asemenea, ne confruntam uneori cu probleme de curatenie", a scrie pe Facebook primarul Dominic Fritz Potrivit edilului, patrulele vor fi extinse si in alte parcuri din oras si zone preferate de timisoreni.