Cum au inceput scoala peste 2 milioane de elevi. Lucian Bode: "4.000 de scoli nu au demarat procedura de autorizare la incendiu si unele unitati nu au incalzire""

Ministerul de Interne, despre modificarea legii pensiilor militare: "Sunt doar speculatii"

Ministrul a mai spus, intr-o emisiune la Digi 24, ca doar 6.000 de scoli din cele 17.845 au sisteme de paza.Ministrul de Interne a mai anuntat ca, la debutul semestrului al doilea, peste 500 de microbuze scolare sunt nefunctionale, 4.000 de scoli nu au demarat procedura de autorizare la incendiu si unele unitati nu au incalzireConform lui Lucian Bode, 14 unitati didactice nu au un sistem de incalzire functional, iar 538 de microbuze destinate transportului elevilor catre unitatile scolare sunt defecte. Bode arata ca analizele interne facute la nivelul MAI au scos la iveala faptul ca, din totalul de peste 17.000 unitati de invatamant prescolar, doar 6.000 beneficiaza de un sistem propriu de paza.Lucian Bode a anuntat, luni, la finalul primei zile a celui de-al doilea semestru din anul scolar, ca MAI a facut, prin structurile implicate, propria analiza cu privire la conditiile in care se reiau cursurile."Vineri aveam 14 unitati de invatamant care nu aveau un sistem de incalzire functional. Astazi (luni - n.r.) mi s-a raportat ca acolo unde nu s-a reusit sa se puna la punct acest sistem de incalzire, necesar, suntem in luna februarie, au decis sa se realizeze cursurile online.De asemenea, am verificat mijloacele de transport scolar, pentru ca avem inregistrate 4.762 de astfel de mijloace de transport, microbuze, autobuze scolare si am identificat 538 dintre acestea nefunctionale. Acestea astazi nu au circulat, pentru ca le-am transmis proprietarilor, primariilor, scolilor sa-si puna la punct aceste mijloace de transport si doar dupa ce au remediat defectiunile sa le pun in circulatie ", a declarat Lucian Bode, la Digi 24.Ministrul de Interne a mentionat ca exista, la nivelul intregii tari, 4.000 de cladiri, dintr-un total de peste 25.000 in care functioneaza unitati didactice, care nu au demarat procedura de autorizare la incendiu.De asemenea, conform ministrului, dintre cele peste 17.800 de unitati scolare din tara, doar 6.000 au "o forma de paza", restul avand mijloace de supraveghere video."Din evidentele noastre rezulta foarte clar ca doar 6.000 de unitati de invatamant au un sistem de paza propriu", a adaugat Bode.Acesta a mentionat ca, luni, la reluarea cursurilor, peste 10.700 de politisti si jandarmi au fost mobilizati pentru a asigura ordinea in proximitatea scolilor si pentru fluidizarea circulatiei, acestia fiind sprijiniti de 1.600 de politisti locali."Anul acesta va fi un an al reformelor", a mai spus Lucian Bode.-Stire in curs de actualizare- inisterul Afacerilor Interne a anuntat vineri, 27 noiembrie, ca nu exista in prezent intentia de a promova , sustine sau elabora o initiativa legislativa care sa modifice hotararile privind sistemul pensiilor militare ori a conditiilor de varsta pentru accesarea acestui drept.Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a declarat ca toate informatiile aparute despre acest subiect al pensiilor militare sunt doar speculatii."Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, referitoare la o posibila modificare a conditiilor de pensionare pentru angajatii MAI, precizez ca la nivelul Ministerului Afacerilor Interne nu a existat, nu exista in prezent si nu se are in vedere pentru perioada urmatoare intentia de a promova, sustine ori elabora o initiativa legislativa in vedere modificarii hotararilor legale privind sistemul pensiilor militare ori a conditiilor legate de varsta pentru accesarea acestui drept. Toate informatiile aparute in presa sau in randul sindicatelor referitoare la aceste subiect sunt doar speculatii", a afirmat purtatorul de cuvant al MAI.