Cum a abuzat un pensionar din Elvetia baieti din Romania. Marturia barbatului de 73 de ani care a fost condamnat pentru acte sexuale cu minori

Marturia pensionarului care a abuzat copii in Romania

Doar parintii lui stiau despre homosexualitate

Filme porno livrat prin Skype

Barbatul a fost acuzat de mai multe acte sexuale platite cu minori, precum si de mai multe acte de pornografie. Procurorii au cerut o pedeapsa de 3,5 ani, insa apararea a solicitat doar 24 de luni, conform St. Galler Tagblatt Batranul de 73 de ani din Turgovia a incercat totul in instanta pentru a se pune intr-o lumina buna. Astazi traieste singur, nu are contacte sociale si nu mai simte placere sexuala, a spus el. In plus, este un epava din punct de vedere psihologic: "Nu am putut dormi de cand am fost arestat".Barbatul s-a plans magistratilor ca ia medicamente dar nu-i sunt de niciun folos."Ma trezesc infricosat si transpirat Vad apoi copii in fata mea".In cuvintele de incheiere, el si-a cautat o scuza: "As vrea sa spun ca imi pare infinit de rau pentru tot. Sper si as fi recunoscator pentru o judecata blanda.Promit: asta nu se va mai intampla niciodata", a spus barbatul.Totusi, ceea ce ii lipsea practic complet, era empatia fata de victimele sale. Intre 2015 si 2017 a avut relatii cu cel putin patru baieti romani in timpul vacantei, toti aveau intre 14 si 17 ani la acea vreme.Varsta consimtamantului in Romania este de 15 ani, romanii ajung la varsta majoratului la varsta de 18 ani. Desi probabil ca a fost o chestiune de o anumita natura voluntara din partea baietilor romani, nu s-a pus in discutie pentru curte ca elvetienii au exploatat situatia baietilor pentru a-si realiza "motivele egoiste".Intr-adevar, acuzatul aratase o mare tendinta criminala pentru a-si indeplini planurile. In timp ce in Elvetia, numai parintii lui stiau despre homosexualitatea sa, pe care a suprimat-o complet in viata de zi cu zi, chiar a lasat-o sa se rupa in strainatate.In Romania saraca din punct de vedere economic, a inchiriat o casa si a refacut-o timp de trei ani. Minori au fost, de asemenea, implicati in constructie si i-au oferit servicii sexuale contra unei mici taxe in timpul sejururilor sale de vacanta.Procurorul crede ca ar fi vorba de 30-40 de contacte sexualeIn timp ce a admis zece pana la doisprezece astfel de contacte, urmarirea penala a variat intre 30 si 40. In orice caz, el a depus un efort organizatoric mare "pentru a avea un contact sexual netulburat cu tinerii""Ati operat un model de afaceri intr-un loc unde saracia si nevoia domnesc si unde este ieftin pentru dvs. Si acolo unde multi tineri fac lucruri de genul acesta pentru bani", a spus judecatorul.Desi nu a folosit constrangerea sau amenintarile sau alcoolul sau drogurile pentru a-si atinge obiectivele, acest lucru nu i-a imbunatatit comportamentul: "Au avut nevoi si le-au implementat fara mila fara empatie", au aratat magistratii.In plus, barbatul l-a avut pe prietenul sau roman, care se ocupa de constructii la fata locului, sa livreze imagini si fisiere video cu pornografie infantila pe care si le facuse el acasa la Thurgau prin chat-ul Skype.Instanta nu l-a crezut pe barbat ca a primit acest lucru nesolicitat si nu l-a dorit si l-a condamnat la 33 de luni de inchisoare si la terapie ambulatorie. O pedeapsa conditionata ar fi fost pusa sub semnul intrebarii doar daca un prognostic favorabil ar fi fost in camera.Pensionarul va trebui, de asemenea, sa plateasca un munte mare de datorii in urmatorii cativa ani: Pe langa costurile procedurale si de ancheta de peste 45.600 de franci, va trebui sa plateasca si mai mult de 13.800 de franci in taxe legale, daca ar trebui sa fie economic capabil sa o faca din nou.