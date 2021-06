Zeci de perchezitii la persoane suspectate ca au obtinut ilegal indemnizatii in perioada pandemiei VIDEO

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, cu sprijinul colegilor din Ilfov, Prahova, Dambovita, Arges, Gorj si Bucuresti, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, pun in executare, miercuri, 44 de mandate de perchezitie domiciliara , la societati comerciale si persoane fizice, in judetele Giurgiu, Ilfov, Prahova , Dambovita, Arges, Gorj si in municipiul Bucuresti."Activitatile se realizeaza intr-un dosar penal , avand ca obiect obtinerea ilegala de indemnizatii pentru intreruperea activitatii artistice, in perioada pandemiei (2020-2021). In fapt, administratorii mai multor societati comerciale sunt banuiti ca ar fi intocmit, in fals, mai multe contracte de prestari de servicii muzicale, cu 80 de persoane fizice, care ar fi fost depuse la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Giurgiu, obtinand in mod ilegal 300.000 de lei", a transmis Politia Romana.In cadrul actiunii, politistii pun in executare 87 de mandate de aducere.Actiunea beneficiaza de sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale Giurgiu si al Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Bucuresti.