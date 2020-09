Perchezitii DIICOT la o grupare de camatari din Arges. Victimele au ajuns sa plateasca dobanzi de 1,6 milioane lei

Victimele erau persoane care nu indeplineau conditii legale pentru obtinerea imprumuturilor bancare, sustin procurorii.Anchetatorii arata ca, in perioada 2012 - 2017, pe raza judetului Arges s-a constituit o grupare infractionala organizata, coordonata de un barbat care a desfasurat activitati de acordare de imprumuturi cu o dobanda de cuprinsa intre 10% si 30% pe luna si a cooptat doi complici pentru a obtine garantarea rambursarii acestor imprumuturi, dar si a dobanzilor aferente.Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca persoanele vatamate identificate au ajuns sa plateasca membrilor gruparii, pentru imprumuturi, dobanzi in cuantum total de 1,6 milioane de lei.Pentru a determina persoanele vatamate sa achite dobanzile si debitele restante, initiatorul grupului infractional organizat le-a amenintat in mod repetat cu savarsirea unor acte de violenta In urma perchezitiilor, au fost ridicate: trei telefoane mobile, cartele telefonice, un laptop, inscrisuri si suma de 35.000 de lei.La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Pitesti vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de trei persoane cu varste cuprinse intre 39 si 42 de ani.Citeste si: