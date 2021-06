400 de politisti fac verificari intr-un magazin de haine din Capitala. Sunt informatii privind vanzarea de produse contrafacute VIDEO

Este vorba despre mall-ul IDM din Sectorul 1, conform unor surse judiciare, aflat in apropierea unei autogari si foarte aproape de alte centre comerciale din apropierea Podului Basarab."La aceasta ora, Politia Capitalei si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 efectueaza 114 perchezitii la punctele de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unui dosar penal privind punerea in circulatie a unor produse purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata.Aproximativ 400 de politisti sunt in desfasurarea acestor activitati, pe raza sectorului 1.Bunurile identificate sunt ridicate, urmand a fi dispuse masuri legale", a transmis Politia Capitalei.Intreaga actiune a beneficiat de suportul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane