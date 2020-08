Perchezitii de amploare in Capitala, intr-un dosar de proxenetism

"In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 24 au pus in executare un numar de 12 mandate de aducere pe numele unor persoane din Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de proxenetism", gtransmite Politia Capitalei.Din date si probele existente in dosarul instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, a rezultat presupunerea rezonabila ca suspectii, in perioada ianuarie - august 2020 ar fi racolat mai multe persoane pe care le-ar fi determinat si constrans sa practice prostitutia in scopul obtinerii de foloase patrimoniale. In scopul racolarii de potentiali clienti, suspectii ar fi publicat anunturi online, inchiriat camere in regim hotelier sau ar fi expus persoanele in mediul stradal sau chiar se ocupau de transportul acestora in diferite locatii.Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul Sectiei 24 Politie.