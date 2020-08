Perchezitii in Arges dupa ce o femeie din Bucuresti a fost talharita si tarata de hot cu masina la care avea placute de inmatriculare furate

"In fapt, la data de 18 iulie, prin apel 112, o femeie de 55 de ani a reclamat ca in aceeasi zi, a fost contactata telefonic de un barbat necunoscut, care s-a aratat interesat sa achizitioneze un telefon mobil pe care victima il oferea spre vanzare pe un site de profil.S-au intalnit pe strada, dupa care barbatul a luat telefonul si sub pretextul ca il va achita, a urcat in masina si a demarat. Persoana vatamata a incercat sa il opreasca si s-a agatat de portiera, fiind tarata cativa metri, a transmis Politia Capitalei.Mai mult, anchetatorii au descoperit ca placutele de inmatriculare ale autoturismului proveneau de la un alt auto, fiind reclamate ca furate.Au fost extinse investigatiile, iar din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca persoana cautata este un barbat din judetul Arges.In aceasta dimineata au fost efectuate perchezitiile domiciliare, iar barbatul de 27 de ani a fost depistat si condus la sediul subunitatii de politie pentru audieri.A fost identificat si ridicat telefonul mobil, urmand a fi predat persoanei vatamate.Cercetarile sunt continuate de Sectia 4 Politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.