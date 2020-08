Perchezitii in Brasov la o grupare de traficanti de droguri. Stupefiantele erau aduse din Germania

Anchetatorii au facut marti, 11 august 2020, mai multe perchezitii , pe raza municipiului Brasov, orasului Zarnesti si localitatii Cristian, la domiciliile si societatile comerciale detinute de suspecti.Din cercetari a reiesit faptul ca mai multe persoane, constituite intr-un grup infractional, s-ar fi aprovizionat cu droguri din Germania, iar ulterior, prin intermediul unor persoane de legatura, l-ar fi comercializat persoanelor din anturaj sau celor recomandate de catre acestia.Cinci persoane au fost conduse la sediul DIICOT Brasov, in vederea audierilor, doua dintre acestea urmand ca miercuri sa fie prezentate instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva.In aceeasi cauza, este cercetat un al treilea membru al gruparii, respectiv un barbat in varsta de 32 ani, care se afla in arestul I.P.J. Brasov, ca urmare a savarsirii unei infractiuni de talharie calificata.Activitatile au fost desfasurate cu sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul pentru Actiuni Speciale si Politia Orasului Zarnesti, alaturi de politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si Ploiesti.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane. Cercetarile continua pentru probarea intregii activitati infractionale.