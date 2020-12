VIDEO FOTO Ce au gasit mascatii in casele a cinci camatari din Craiova: gramezi de bani si arme cu nemiluita

Cine nu avea bani, ramanea fara bunuri sau se prostitua

Flagrantul. Camatarul venise sa-si ia dobanda "inarmat cu doua cutite si un box"

Politia a gasit banii si bunurile luate de la victime

Arme si munitie

"La data de 15.12.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 5 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj, trafic de persoane si proxenetism.In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2016, mai multe persoane au initiat si constituit, pe raza judetelor Dolj si Arges, un grup infractional organizat specializat in acordarea catre diverse persoane a unor sume de bani cu titlu de imprumut, pentru care percepeau o dobanda de 20%/luna, in activitate fiind implicati atat liderul, cat si alti patru membri ai gruparii care aveau atributii in colectarea sumelor de bani (imprumuturi si dobanzi)", informeaza DIICOT In cazul in care persoanele vatamate intarziau sa plateasca sau din alte motive nu aveau posibilitatea sa achite dobanzile datorate la data stabilita, membrii gruparii recurgeau la amenintari si santaj pentru a le recupera si percepeau, pe langa dobanda, alte sume in plus ("intarzieri/penalizari"), sume care erau calculate in procente sau sume fixe pentru fiecare zi de intarziere a platii dobanzii.De asemenea, in perioada octombrie - decembrie 2020, o parte dintre suspecti au constrans o persoana vatamata, prin acte de violenta fizica si amenintare, sa practice prostitutia intr-o locatie situata pe raza municipiului Pitesti, beneficiind in totalitate de sumele de bani obtinute de catre aceasta."La data de 15.12.2020, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova au efectuat o actiune de prindere in flagrant a unui inculpat, in timp ce primea suma de 2.300 de lei, suma ce reprezenta dobanda lunara perceputa pentru un imprumut. De asemenea, asupra inculpatului a fost descoperita suma de 9.709 lei, reprezentand dobanzi incasate pentru imprumuturile acordate, doua cutite, un box si un inscris olograf continand identitati de persoane si sume imprumutate", transmiste DIICOT."La data de 15.12.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova au efectuat un numar de 17 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Dolj si Arges, in urma carora au fost ridicate sumele de 64.848 de lei, 64.565 de euro, 6.020 de lire sterline, patru autoturisme, inscrisuri olografe continand identitati de persoane imprumutate si sumele acordate cu imprumut, carduri bancare emise pe numele persoanelor imprumutate impreuna cu codurile PIN aferente, precum si acte de identitate ale unora dintre persoanele imprumutate (retinute de catre membrii gruparii ca si gaj)", se arata in informarea procurorilor anti-mafia.Totodata, au fost indisponibilizate cinci pistoale (dintre care patru cu munitie neletala si unul cu glont), o pusca cu munitie neletala, obiecte si corpuri contondente si taietor-intepatoare (cutite, sabii, machete, sulite, bate si bastoane telescopice), sisteme informatice, un grinder, un joint si patru comprimate de medicamente.In cursul zilei miercuri, 16 decembrie, cei cinci inculpati urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Craiova cu propunere de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile.Citeste si: