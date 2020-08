VIDEO/ FOTO Perchezitii in patru judete la comerciantii de produse contrafacute pentru combaterea daunatorilor, extrem de toxice pentru sanatatea umana

Suspectii transformau substantele folosite la combaterea sobolanilor in produse pentru plante

"La data de 21 august 2020, politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase -IGPR, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, efectueaza 18 perchezitii domiciliare, in judetele Buzau, Gorj, Sibiu si Valcea.Activitatile se desfasoara cu sprijinul politistilor structurilor teritoriale de arme , explozivi si substante periculoase, al echipelor serviciilor pentru actiuni speciale si al specialistilor criminalisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Buzau, Gorj, Sibiu si Valcea.Actiunea vizeaza domiciliile unor persoane si sediile sociale ale unor societati comerciale, banuite de producerea, detinerea, precum si orice operatiune privind circulatia produselor ori substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, fara drept", transmite Politia intr-un comunicat de presa.Conform anchetatorilor, persoanele respective ar fi comercializat ilegal, catre publicul larg, produse pentru combaterea daunatorilor care, in realitate, sunt produse biocide, utilizate pentru eliminarea rozatoarelor, fiind foarte toxice si periculoase pentru sanatatea umana si siguranta plantelor.Produsele nu pot fi comercializate catre publicul larg, deorece contin un anticoagulant, "difenacum", a carui aplicare este interzisa in gradina sau pe sol.Aceasta substanta e clasificata "foarte toxic". In caz de inghitire este mortala pentru om.Suspectii aduceau din Spania substantele periculoase. Totul se facea legal pentru ca erau aduse ca raticide. Aici se schimba destinatia in pesticide, nu inainte insa de a mari concentratia de otrava, de la 0,003% la 0.005%.