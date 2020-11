VIDEO Cum a reusit un grup de romani sa pacaleasca peste 140 de cetateni din Polonia, Germania, Italia, Austria si Belgia. Reteaua utilajelor agricole vandute fictiv

Prejudiciul este de peste un milion de euro

Potrivit anchetatorilor, incepand cu anul 2013, mai multe persoane au initiat si constituit pe raza judetelor Gorj si Valcea, un grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de frauda informatica, fals informatic si spalare de bani, grup infractional organizat care si-a desfasurat activitatea pana la inceputul anului 2015.Grupul infractional organizat era constituit in paliere bine organizate si coordonate de liderii acestuia.era format din autorii care introduceau si modificau date informatice in vederea comiterii de fraude in mediul on-line, constand in postarea unor anunturi fictive privind vanzarea unor utilaje agricole si de constructii, autoturisme, barci cu motor, telefoane mobile etc., urmate de prejudicierea persoanelor vatamate care erau determinate sa vireze sume de bani in conturile deschise in strainatate, reprezentand de obicei avansul si cheltuielile de transport necesare livrarii bunurilor.era format din "racolatorii" de "sageti" care determinau diferite persoane sa deschida in strainatate conturi bancare, ce urmau a fi folosite pentru platile efectuate de catre persoanele vatamate, in vederea achizitionarii bunurilor.Dupa transferarea sumelor de bani in conturi din Romania si ridicarea acestora de catre titularii conturilor de la agentii bancare si ATM-uri, sumele erau preluate de catre de catre un membru al gruparii si remise persoanelor din primul palier, dupa retinerea procentului stabilit pentru activitatea infractionala desfasurata.era format de catre persoanele care au deschis conturile bancare in Polonia si in Romania si pe care le-au pus la dispozitia membrilor grupului infractional organizat, persoane care, de asemenea, ridicau o parte din sumele de bani transferate din strainatate urmate de predarea acestora catre persoanele din legatura infractionala, care au aderat astfel la grupul infractional organizat.Prin aceasta metoda, ar fi indus in eroare aproximativ 140 de persoane, prejudiciul estimat in cauza fiind estimat la aproximativ 1.000.000 Euro.La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Gorj au fost conduse, in vederea audierii, un numar de 14 persoane.In urma perchezitiilor domiciliare, politia a confiscat sumele de 7.650 de euro, 1.250 de lire, 3.900 de lei, 33 de telefoane mobile, 4 laptop-uri, precum si mai multe carduri de memorie, cartele SIM, CD/DVD-uri si diverse inscrisuri cu valoare probatorie.Pe parcursul cercetarii penale, procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Gorj au colaborat cu autoritatile judiciare din Germania, Austria, Polonia, Belgia, Cehia, Slovenia si Bulgaria.Citeste si: